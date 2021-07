Sicurezza sul lavoro, Bonanni (Leu): “Voto all’unanimità sull’istituzione dell’osservatorio permanente”

Fiumicino – “Voglio ringraziare tutte le consigliere e i consiglieri che oggi, 19 luglio 2021, hanno votato all’unanimità la mozione che ho presentato per la creazione di un osservatorio permanente sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro“. Lo dichiara la capogruppo di Leu in consiglio comunale, Barbara Bonanni.

“Siamo di fronte a una strage senza fine,– come spiegano i sindacati parlando di morti sul lavoro – spiega Bonanni – e tutti i livelli istituzionali sono tenuti a rispondere a quanto sta accadendo. Solo nei primi 4 mesi del 2021, secondo l’Inail, abbiamo già registrato 306 morti sul lavoro, ovvero un +9.3% rispetto al 2020. Il Lazio è la regione con l’aumento maggiore di vittime: +12 e i due settori più interessati sono quelli dell’edilizia e dell’agricoltura, due comparti molto sviluppati sul nostro territorio”.

“I documenti di valutazione dei rischi redatti dalle aziende sono spesso superficiali non vengono aggiornati al variare delle condizioni e degli orari di lavoro – prosegue -. In questo scenario è necessario investire sulla salute dei lavoratori e sulla cultura della sicurezza a partire dagli enti locali e con la finalità di poter accedere nel tempo a una piattaforma di controllo nazionale”.

“Per questo, insieme ai colleghi Calcaterra, Meloni, Petrillo e Megna – conclude -, abbiamo presentato la mozione con la quale si impegna il sindaco e la giunta ad istituire l’osservatorio sui luoghi di lavoro presenti su tutto il territorio che abbia il compito di verificare che le aziende rispettino le normative in vigore sulla sicurezza e la salute. Inoltre, chiediamo che si stipuli un protocollo di intesa con i rappresentati dei datori di lavoro e dei lavoratori per attivare una campagna di sensibilizzazione sulle norme che riguardano la sicurezza e la salute sul posto di lavoro”.

