Spaccio di droga a Ostia, giovani pusher “traditi” dal via vai di clienti

Ostia – Ad Ostia gli agenti del X Distretto Lido di Roma, diretto da Antonino Mendolia, hanno arrestato un romano di 19 anni e denunciato in stato di libertà un minorenne romano per spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Accertato che all’interno di un appartamento in via Domenico Baffigo vi era un frequente via vai di presunti assuntori di sostanze stupefacenti, gli agenti una volta entrati hanno trovato i due giovani ed hanno rinvenuto 160,67 grammi di hashish.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

