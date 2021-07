Ventotene – Si è svolto nella splendida cornice delle isole Pontine il Big Fish Tournament, il torneo più importante di Traina d’Altura.

“E’ incredibile – affermano gli organizzatori – quante persone si stanno avvicinando alla Traina ed in particolare a quella d’Altura. Il Big Fish Tournament sta crescendo costantemente, lo dimostrano i 60 team che si sono affrontati alla ricerca dei rostrati. Grazie anche alla location, l’Arcipelago Pontino, uno degli angoli più suggestivi del Mediterraneo per un evento interamente dedicato al mare”.

Foto 3 di 3





Il Big Fish 2021 ha avuto un programma articolato: il 10 luglio a Ponza si è svolto il Lola Trophy, un trofeo giunto alla 16° edizione che ambisce ai predatori delle secche come Lole le ricciole e gli splendidi dentici.

“Lo spirito del trofeo è molto sentito anche perché a Ponza è nata la traina con il piombo guardiano – spiegano ancora gli organizzatori – . I pescatori dell’Isola sono considerati dei maestri di questa disciplina. Un motivo in più per condividere momenti appassionanti con chi vive il mare tutto l’anno con le tradizioni isolane.

Dopo due giorni intorno alle coste di Ponza, i partrecipanti si sono proiettati in altura alla ricerca soprattutto dei rostrati, con una uscita libera al pesce spada ed il 12 luglio con il trofeo Billfish Big Fish Tournament che parte da Ponza con arrivo a Ventotene.

A seguire, 13-14-15 luglio a Ventotene si è replicato il classico trofeo di Traina d’Altura Big Fish Tournament. L’affascinante Porto Romano di 2000 anni di storia, è stata la scenografia del trofeo più ambito ed entusiasmante di Traina d’Altura che si svolge in Italia.

“I team si sono messi al lustro mostrando attrezzature per poter affrontare i Grandi Predatori che vivono in alto mare come il pesce spada, aguglie imperiali, alalunghe, tonni e lampughe.

La manifestazione come già da alcuni anni abbraccia anche l’aspetto culinario con l’ormai famosissima gara di Crudi “La Brigata del Big Fish” dove gli aspiranti chef si affrontano per realizzare un piatto a base di alalunga preventivamente abbattuta, giudicati da una giuria di esperti tra cui la nostra madrina Chiara Giallonardo presentatrice di Linea Verde.

Poi, i premi per le fotografie e video che rappresentano lo spirito dei singoli team e della manifestazione “Big Fish Spirit”.

Per il video del rilascio più emozionante 1000 punti validi ai fini della classifica. Per la migliore fotografia 200 punti.

Inoltre, si è continuato ad effettuare i Tag & Release di aguglie imperiali iniziati lo scorso anno proprio al Big Fish. Infatti, l’Iccat, ha ritenuto molto interessante l’idea di studiare l’aguglia imperiale approvando l’ampliamento del progetto di studi fino ad oggi ristretto al tonno rosso. La Commissione Internazionale apprezza profondamente la nostra collaborazione per migliorare le attività di tagging.

Il trofeo – concludono gli organizzatori – ha come base logistica Ventotene ma, trattandosi di pesca d’altura, la competizione si svolge parecchie miglia lontano dall’isola e dalla sua riserva.

Proprio la presenza della zona marina a protezione integrale ha fatto ricadere anche quest’anno la scelta su quest’Isola. Infatti, il messaggio che si vuole trasmettere agli appassionati di pesca è che non si può prescindere dal problema della salvaguardia degli ambienti marini e dei suoi abitanti. Anzi, i veri sportivi che amano e si sentono integrati con il mare sanno che occorre mantenere il giusto equilibrio tra passione per la pesca e doveroso rispetto del mare”.