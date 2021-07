Fondi – Record di vaccini a Fondi dove sono state somministrate 370 dosi del siero Johnson & Johnson.

Residenti, turisti e stranieri: l’adesione è stata altissima e, proprio in virtù dell’elevata richiesta, la Asl ha dato la disponibilità a ripetere la due giorni.







Il camper dell’azienda sanitaria pontina tornerà dunque a fare tappa a Sant’Anastasia. Giorni e orari saranno come sempre comunicati mediante i canali informativi ufficiali della Asl e del Comune di Fondi.

“Ringrazio la Asl per la lodevole iniziativa – commenta il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto – la Croce Rossa per il quotidiano, prezioso e mai scontato supporto, il camping Sant’Anastasia per la disponibilità e la logistica ma anche i cittadini che volontariamente si sono messi a disposizione fornendo il loro aiuto per distribuire i moduli di adesione. Colgo occasione per ribadire, ancora una volta, l’importanza di aderire in massa alla campagna vaccinale in questo momento in cui la curva dei contagi ha finalmente dato un po’ di tregua alla provincia di Latina e alla regione Lazio”.

