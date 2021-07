Cagnolino in bilico sul balcone rischia di precipitare: salvato dai pompieri – VIDEO

Un cucciolo è rimasto penzoloni sul balcone di casa al terzo piano di una palazzina. Le zampe anteriori e la testa che sporgevano nel vuoto dalle inferiate il resto del corpo all’interno. Il rischio che il cagnolino precipitasse è stato tanto e i condomini del palazzo spaventati da questa eventualità non hanno temporeggiato, hanno chiesto aiuto ai Vigili del Fuoco.

E’ successo ieri, 19 luglio a Milano, in via Sebastiano Veniero dove i pompieri si sono precipitati per salvare il cucciolo. Prima di salire sulla scala e raggiungere il cagnolino hanno steso un telo così da attutire l’eventuale impatto nel caso in cui l’animale fosse caduto. A seguire si sono arrampicati su velocemente per salvare il cane e sono riusciti nell’intento: il cagnolino è stato messo in sicurezza.

(Il Faro online)