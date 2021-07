Covid, D’Amato: “Immunità di gregge? Indispensabile vaccinare i giovani”

Roma – “Oggi su oltre 11mila tamponi nel Lazio (+55118) e oltre 21mila antigenici per un totale di quasi 33mila test, si registrano 681 nuovi casi positivi (+247), 1 decesso ( = ), i ricoverati sono 133 (+3), le terapie intensive sono 28 (-1), i guariti sono 212. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 5,9% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 2%. I casi a Roma città sono a quota 557″. Lo comunica in una nota l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

“Superate 6,3 milioni di dosi somministrate da inizio campagna vaccinale, nel Lazio il 60% della popolazione adulta ha concluso il percorso vaccinale. Per obiettivo immunità di gregge è indispensabile vaccinare le fasce di popolazione più giovani. Prima settimana di agosto confermo 70% popolazione adulta vaccinata con doppia dose”.

“Nelle prime due settimane di luglio circa 160mila nuove prenotazioni Over 40. Attestati di benemerenza a personale sanitario impegnato nell’emergenza Covid. Oggi consegne a Viterbo. Riguarderà tutte le Asl, le Aziende Ospedaliere, gli IRCSS, i Policlinici universitari pubblici e privati.

“Meno male che abbiamo un alto tasso di copertura vaccinale, altrimenti gli effetti dei festeggiamenti li avremmo pagati salati”. Ha dichiarato Alessio D’Amato, a margine della consegna degli attestati di benemerenza agli operatori sanitari della Tuscia impegnati nell’emergenza Covid, avvenuta a Viterbo.

“Non oso pensare a cosa sarebbe successo se il calo di tensione era accompagnato a una bassa copertura vaccinale. La vaccinazione completa previene il ricovero in terapia intensiva del 97% e i decessi del 95% secondo i dati dell’ISS. Ancora una volta la fatica di recuperare il mancato rispetto delle regole ricade sulle spalle degli operatori sanitari a cui va tutta la mia riconoscenza per il lavoro che stanno svolgendo”.

Operazione Delta, vaccino itinerante: ecco dove

Asl Rieti vaccinazione dalle ore 17.00 alle ore 22.00 nei giorni: 27 e 28 Agosto, Rieti.

Asl Frosinone: 20 luglio, Torre Cajetani e Acuto – 21 luglio Guarcino e Vico nel Lazio – 22 luglio, Amaseno e Pastena – 23 luglio Falvaterra e Pico – 26 luglio, Villa Latina, Terelle e Belmonte Castello – 27 luglio, Vallerotonda, Acquafondata e Viticuso – 28 luglio, Coreno Ausonio e S. Ambrogio Garigliano – 29 luglio Colle San Magno

Asl Roma 6: 20 luglio, Velletri – 21 Luglio Ciampino – 22 luglio, Rocca di Papa – 23 luglio, Genzano – 24 luglio Rocca Priora e Albano – 25 luglio, Nemi.

La situazione nelle Asl

Asl Roma 1: 290 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 2: 112 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso;

Asl Roma 3: 155 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 4: 27 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 5: 12 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 6: 38 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Nelle province si registrano 47 nuovi casi e si registra 1 decesso nelle ultime 24h:

Nella Asl di Frosinone si registrano 8 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Nella Asl di Latina si registrano 23 nuovo caso e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso;

Nella Asl di Rieti si registrano 4 nuovo caso e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Nella Asl di Viterbo si registrano 12 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi”.

(Il Faro online)