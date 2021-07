Estate Sicura a Nettuno, personale sanitario in quad per presidiare le spiagge

Nettuno – Partirà da giovedì, in occasione del mercato settimanale di via Ugo La Malfa, il progetto di supporto sanitaria sulle strade e le spiagge del comune di Nettuno a cura della Cooperativa Florida Care. Dal 22 luglio e per tutti i giovedì fino al 9 settembre i sanitari della cooperativa presidieranno la zona del mercato pronti ad intervenire in caso di necessità.

Il progetto prevede anche la presenza di un quad con personale sanitario che presidierà le spiagge del territorio tutti i sabato e domenica di luglio e settembre (fino al 15 settembre) e tutti i giorni del mese di agosto. Il quad stazionerà in quattro stabilimenti balneari a rotazione settimanale e l’equipaggio sarà composto da: 1′ autista soccorritore, i1 soccorritore con corso BLSD e PBLSD e PTC dotati di tavola spinale, ragno, kit trauma con stecco bende, defibrillatore DAE, bombola d’ossigeno, borsa con kit d’emergenza con presidi di prima necessità. Sarà possibile richiedere l’intervento dei soccorritori in Quad chiamando il numero 3282997360 dalle ore 9 alle ore 19.

Al servizio sanitario in quad si affiancherà quello dell’ambulanza che stazionerà in centro e in pochi minuti sarà in grado di raggiungere i luoghi di intervento del litorale. Il servizio sarà attivo dalle 9 alle 19 e sarà raggiungibile al numero 3246896951. Il presidio sanitario, inoltre, sarà attivo in centro nella serata del 14 agosto e fino alle 1 del 15 agosto. Tutti i soccorritori saranno equipaggiati anche dell’attrezzatura per effettuare un test Covid 19 rapido gratuito a quei pazienti che presenteranno sintomi riconducibili, a giudizio degli operatori, riferibili alla sintomatologia Covid 19.

