Farmacisti in Aiuto: “E’ grazie ai nostri sostenitori se possiamo donare solidarietà”

Abbiamo sempre parlato di Farmacisti in Aiuto, spiegando il loro pensiero, i loro progetti e la loro filosofia di vita. Oggi vogliamo parlare di come Farmacisti in Aiuto può rendere possibile tutto questo: grazie al cuore grande ed alla solidarietà di tutti i suoi sostenitori, che ogni giorno, nel loro piccolo, aiutano la Onlus ad aiutare.

Tante sono le donazioni che arrivano, non solo direttamente, ma anche con il 5×1000, le adozioni tramite il progetto ‘Sostegno a distanza’ e l’adesione a progetti specifici come ‘Non fiori ma opere di bene’ o ‘Fondo di Solidarietà’, ‘Un centesimo per una vita’, oppure con ‘Colazione in asilo’.

Un ringraziamento particolare va ad una fedele sostenitrice di Farmacisti in Aiuto: la dott.ssa Elda Geremia, di 90 anni, che attualmente ha quattro bambini in adozione a distanza. Queste le parole con cui descrive cosa significhi per lei fare solidarietà ed aiutare il prossimo: un pensiero raccolto in un commovente testo scritto da lei in persona.

La dott.ssa Elda Geremia spiega con parole semplici le emozioni provate dal cuore: “Il cuore, automaticamente nel nostro torace, è quell’organo che batte piano, forte, impazzisce, piange di emozione […]

Esso è la sede magica di due incommensurabili concetti: caritas ed amor, leggi fondamentali sulla vita cristiana. La carità non è la moneta che si lascia scivolare nella mano stesa e speso tremante di un nostro simile che aspetta quell’offerta, ma è il nostro cuore che piange, soffre e spinge a dare per aiutare”.

Si sofferma poi, sul significato profondo di aiutare e dare qualcosa agli altri: “Dare, dare…che verbo immenso che procura gioia e spinge ad aiutare, a capire, a risolvere problematiche degli altri. Il verbo dare spesso si assimila al concetto di moneta. No, non è così. Esso ha un senso molto più elevato e si concretizza in mille forme: voce carezzevole, occhio benevolo, sorriso, comprensione, consiglio, nel vivere la gioia dell’aiuto […]”

“Ci riempie di orgoglio leggere queste toccanti parole – commenta Tullio Dariol, presidente di Farmacisti in Aiuto -. Sono queste persone che fanno la differenza nel mondo solidale, senza le quali la nostra Onlus non avrebbe la sua linfa vitale: l’aiuto di chi decide di donare solidarietà”.

“Ringraziamo di cuore la dottoressa Geremia – conclude il Presidente – per questo pensiero e per tutte le attività che ancora oggi porta avanti con Farmacisti in Aiuto”.

Farmacisti in Aiuto ricorda che tutte le donazioni, anche piccole, che ci vengono fatte possono essere detratte o dedotte dalla dichiarazione dei redditi, ottenendo così un risparmio fiscale che permette di avere un rimborso di buona parte dell’importo donato.

Per avere ulteriori informazioni, contribuire o sostenere in altro modo i nostri progetti, vi invitiamo a visitare il nostro sito www.farmacistiinaiuto.org, la nostra pagina Facebook /FarmacistiinaiutoOnlus , la nostra pagina sul quotidiano online “Il Faro”, a contattarci via mail segreteria@farmacistiinaiuto.org oppure contattare la nostra segreteria al 346-4360567