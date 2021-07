Fiumicino – “Abbiamo inaugurato oggi la nuova viabilità all’inizio di via di Foce Micina: è l’inizio di una piccola rivoluzione che cambierà il volto dell’ingresso in città”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“Da oggi, chi arriva da Coccia di Morto o dall’aeroporto e deve entrare a Fiumicino – prosegue il sindaco -, non dovrà andare dritto verso Foce Micina, ma percorrerà un altro tratto della rotonda di Coccia di Morto per immettersi, poi, nella nuova strada che fiancheggia quella in uscita e che passa davanti al supermercato”.

“Stiamo realizzando un parcheggio con oltre 400 posti auto con alcuni posti riservati alle auto elettriche e dotati di colonnina per la ricarica – aggiunge l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia – dove ci saranno anche oltre 140 stalli per i banchi del mercato. Dall’altra parte abbiamo previsto, oltre alle nuove pensiline che offriranno una copertura quasi totale delle fermate dei bus, anche un chiosco bar, i bagni pubblici.

In questo modo non solo faciliteremo l’accesso al trasporto pubblico consentendo a chi arriva in auto di lasciare il proprio mezzo nel parcheggio per prendere l’autobus, ma si libererà via di Foce Micina che sarà sempre aperta al traffico anche durante il mercato. Contiamo di terminare i lavori prima delle festività natalizie”.

