Animali – L’89,52 per cento dei romani quest’anno partirà insieme al proprio amico a quattro zampe, perché sono sempre di più quelli convinti che sia un membro irrinunciabile della famiglia (il 98 per cento la pensa così). E anche perché in vista di un’estate molto più italiana per motivi evidenti legati alla pandemia, molte strutture si sono adeguate per accogliere anche loro rendendo più facile la vita ai proprietari. Lo dice l’indagine dell’Osservatorio Quattrozampeinfiera 2021 che ha raccolto i pareri di 7mila intervistati all’ultima edizione della fiera a Roma e in totale 32mila interviste nelle sei tappe lungo il Paese (Milano, Bologna, Padova, Roma, Torino e Napoli).

La meta più ambita dagli italiani rimane il mare per 55% degli intervistati, a seguire la montagna per il 15%.La struttura per eccellenza prescelta è la casa, di proprietà o in affitto, per il 52% degli intervistati, a seguire il 21% si recherà in hotel e in minor numero utilizzeranno i campeggi (15%).

Per portare con sé il proprio animale, ogni italiano spende circa 100 euro tra medicine, prodotti contro lo stress da viaggio, trasportini comodi, creme solari, etc. Alcuni stipulano persino un’assicurazione per coprire i danni provocati involontariamente a terzi da parte dell’animale domestico. Negli anni è cresciuta l’attenzione e la cura da parte dei pet owner nei confronti dei propri animali, lo si evince analizzando i dati di spesa raccolti.

“L’osservatorio Quattrozampeinfiera analizza le abitudini degli italiani nei confronti dei loro pet per meglio comprendere come cambino gli atteggiamenti nel tempo – afferma Alessandra Aspesi, responsabile comunicazione e marketing – uno strumento utile che contribuisce anche alla programmazione delle attività offerte ai visitatori durante le manifestazioni: per noi è fondamentale comprendere cosa desideri e cerchi in fiera il visitatore che convive con un animale domestico”.

“In questi anni la manifestazione Quattrozampeinfiera è cresciuta molto, numerose sono le aree tematiche per la formazione e l’informazione del possessore di animale da compagnia – continua Aspesi -. In tema vacanze si possono incontrare le strutture pet friendly più in voga in Italia, scoprire tutti i prodotti e i servizi utili per affrontare al meglio il viaggio, apprendere le pratiche di rilassamento da fare con il proprio pet e interfacciarsi con gli esperti di settore per organizzare al meglio la propria vacanza. Quattrozampeinfiera reputa fondamentale l’informazione dei consumatori e da anni lotta contro l’abbandono. Cane e gatto si possono tranquillamente portare in vacanza assecondando il benessere dell’animale e rispettando le regole di convivenza.”

Quattrozampeinfiera è inserita nel calendario 2021 di Events Factory Italy, società al 100%, di BolognaFiere. La prossima tappa si svolgerà a Milano il 2 e 3 ottobre al Parco Esposizioni Novegro, a seguire, la manifestazione presenzierà per la prima volta, alla fiera di Vicenza il 20 e 21 novembre.

