Ostia – Un vasto incendio è scoppiato intorno alle ore 11.30 di oggi, martedì 20 luglio, in via di Dragoncello, nell’omonimo quartiere del Municipio X di Roma.

Sul posto i volontari della Protezione Civile The Angels. Le operazioni di spegnimento si sono protratte per ore, fino alle 18, quando il fuoco, che minacciava le abitazioni circostanti, è stato finalmente domato. L’incendio ha bruciato circa due ettari di sterpaglie e canneti.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio