Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. L’area di bassa pressione che con l’inizio della settimana si è portata sul basso Adriatico verrà spinta verso i Balcani da un anticiclone che comincia ad espandersi dall’Europa occidentale. Il tempo sulle nostre regioni è destinato quindi divenire via via più stabile nel corso dei prossimi giorni, a parte una certa variabilità pomeridiana che si attarderà su tratti dell’arco alpino e della dorsale appenninica, con ancora qualche rovescio o temporale. Le temperature torneranno ad aumentare seppur in misura ancora contenuta, senza eccessi di calore almeno fino a metà settimana. Successivamente l’anticiclone comincerebbe a ricevere un contributo di aria più calda dal Nord Africa, con le temperature che inizierebbero a crescere più vistosamente a ridosso del prossimo weekend.

METEO MARTEDÌ 20 LUGLIO. Giornata inizialmente soleggiata, salvo un po’ di variabilità già al mattino sulle regioni meridionali peninsulari, specie interne, adriatiche e ioniche, qualche nube sparsa anche sulla Val Padana. Nel corso del pomeriggio sviluppo di rovesci e qualche focolaio temporalesco sulle zone interne del Sud, in locale sconfinamento alle coste del basso Tirreno. Qualche rovescio o temporale diurno anche su Verbano, Alpi lombarde, Prealpi orientali, Friuli VG e dorsale tosco-emiliana, in attenuazione nel corso della sera. Sul resto d’Italia continuerà a prevalere il bel tempo. Temperature in lieve aumento al Centro-Sud.

Evoluzione meteo Lazio

MARTEDI’: giornata stabile sulle regioni del medio Tirreno, con sole prevalente e qualche nube sparsa specie nelle ore pomeridiane sulle aree interne e appenniniche. Locali note instabili nel pomeriggio su Appennino e basso Lazio. Temperature massime in ulteriore lieve aumento, con clima caldo. Valori in genere compresi tra 31-34°C con picchi su pianure interne e fondovalle, specie tra alto Lazio, Maremma e Umbria meridionale; punte di 35°C sulla bassa Toscana. Venti deboli o a tratti moderati, da Nordovest lungo le coste, da Nordest nell’entroterra. Mare poco mosso.

Commento del previsore Lazio

Sulle regioni del medio Tirreno ci attende una settimana in prevalenza soleggiata, salvo qualche nube sparsa presente durante il giorno specie tra Toscana e Umbria . Martedì con residua instabilità sul basso Lazio, e lungo l’Appennino. Nei giorni a seguire ancora possibili note instabili pomeridiane lungo la dorsale appenninica, altrove stabile e con sole prevalente. Temperature massime in ulteriore graduale aumento; clima molto caldo da metà settimana, con punte di 36°C nelle zone interne, specie tra Valle del Tevere, ternano e bassa Toscana.

Fonte: 3B Meteo