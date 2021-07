Minturno, sul senso unico in via Colombo interviene Moni: “Pericoloso per la sicurezza”

Minturno – Il candidato a Sindaco e attuale capogruppo della Lega in consiglio comunale Massimo Moni interviene in merito la proposta della giunta comunale avente per oggetto la regolamentazione della viabilità in via Cristoforo Colombo con l’istituzione del senso unico di marcia ritenuta dai cittadini del luogo “inopportuna anche in considerazione del grave stato in cui si trova” nonostante il capogruppo Moni avesse più volte richiesto in consiglio comunale ed in commissione lavori pubblici: “La programmazione di interventi per la riqualificazione di tutta via Cristoforo Colombo. Uno degli obiettivi della proposta della giunta comunale è quello di favorire la mobilità sostenibile, di contribuire alla riduzione dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico, contenere i consumi energetici, aumentare i livelli di sicurezza della circolazione stradale.

Obiettivi importanti, ma antitetici con le esigenze territoriali del quartiere di via Cristoforo Colombo oltre a non condividere il fatto di aver previsto un progetto di mobilità sostenibile per una piccola area e non per tutto il territorio comunale.

Gli stessi residenti – ha sottolineato Moni – hanno più volte sottolineato e fatto presente al Sindaco come un potenziale senso unico comporterebbe un maggiore flusso di traffico con il passaggio anche del carico pesante oltre che la mancanza di sicurezza dovuta alla presenza di incroci a raso, cancelli pedonali e carrabili da ambo i lati, illuminazione fatiscente, problemi di allagamento e sprofondamento del manto stradale, assenza di marciapiedi.

Chiedo quindi al Sindaco, all’assessore al ramo e alla polizia locale di accertare attentamente la pericolosità che deriverebbe dall’istituzione del senso unico in considerazione delle problematiche sopra elencate in via Cristoforo Colombo considerando anche il lungomare nel PRG è classificato come viabilità primaria mentre la Cristoforo Colombo è nettamente inferiore per l’assenza degli standard minimi di sicurezza, mi domando infatti che tipo di sopralluogo ha svolto il comando dei Vigili per determinare la delibera della proposta.

Per quando suddetto dichiaro il mio totale dissenso sulla proposta della giunta Stefanelli che non guarda le esigenze di via Cristoforo Colombo e dei suoi abitanti.

Invito a mettere in totale sicurezza il quartiere e via Cristoforo Colombo prima di ogni altra proposta in merito”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Minturno

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Minturno