Ostia – “Gesto palesemente di ripicca, quello del Consigliere di Fratelli d’Italia, Pierfrancesco Marchesi, che rassegnando le dimissioni da membro della Commissione Lavori Pubblici e Mobilità del X Municipio, a poche ore dalla convocazione, di fatto blocca i lavori che prevedevano il parere sul riordino delle linee Atac, atteso da anni dai cittadini del X Municipio”. Lo dichiarano il capogruppo M5S del Municipio Roma X, Antonino Di Giovanni e il presidente della Commissione Lavori Pubblici e Mobilità, Raffaele Presta.

“Stamattina, 20 luglio 2021, avremmo dovuto esprimerci sulla razionalizzazione delle linee 060, 070 DS e linea 01, 015, 05P, 05DS, 07, 014; 061, 064, 064DS – continuano i consiglieri pentastellati – ma con questo atteggiamento il centrodestra dimostra il proprio modo di condurre l’azione politica fatto di provocazioni e atteggiamenti arroganti e pretestuosi, lontani anni luce dai bisogni della cittadinanza. Un atteggiamento infantile e irrispettoso verso gli ospiti istituzionali, già convocati e che avevano dato disponibilità ad essere presenti, come ad esempio il Dipartimento di Roma Servizi per la Mobilità, che nell’occasione avrebbe illustrato il percorso delle linee di fatto razionalizzate per dare un miglior servizio di trasporto pubblico agli utenti che quotidianamente se ne servono”.

“Tutto questo non fermerà la nostra azione politica, concludono Di Giovanni e Presta – troveremo il modo di poter esprimere il parere richiesto dagli uffici capitolini, nel Consiglio Municipale, in quanto non smetteremo mai di essere dalla parte dei cittadini del nostro territorio. Non ci interessano simili atteggiamenti, quello che abbiamo portato avanti nella Commissione Lavori Pubblici e Mobilità è sotto gli occhi di tutti e le parole lasciano spazio ai fatti e alla concretezza dei risultati ottenuti fino ad oggi”.

(Foto- Facebook @presta58)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio