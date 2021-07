Nuoto, Federica Pellegrini partita per Tokyo: sono le ultime Olimpiadi della carriera

Tokyo - Che sia la sua ultima Olimpiade è certissimo. Federica Pellegrini gareggerà a Tokyo 2020 per chiudere una carriera natatoria leggendaria. Ma probabilmente proseguirà a nuotare, anche dopo. Forse fino agli Europeo di Roma 2022? Il dubbio resta, se lei stessa non ha dato un giorno preciso in cui smetterà. Farà certamente gli Isla di Napoli. E poi? Poi i suoi tifosi sapranno bene.

Intanto la Divina è volata in Giappone, con il suo allenatore Matteo Giunta, per partecipare ai Giochi Olimpici che si apriranno venerdì notte in Italia. Stanno arrivando tutti gli atleti del mondo a Tokyo, che fino all’8 agosto (per le Olimpiadi) sarà il centro del pianeta. E non solo quello sportivo. La Pellegrini punta alla medaglia nei 200 metri stile libero per chiudere in bellezza. E solo l’oro potrà farlo. Lo vinse a Pechino nel 2008. Ai Giochi cinesi Federica salì sul primo gradino e incantò il mondo dello sport.

La campionessa più grande che sia mai esistita nel mondo del nuoto. Sono cinque le Olimpiadi per lei. Tokyo 2020 è arrivata agli Assoluti di Riccione, con tanto di lacrime versate a margine della gara italiana: “Si va”. Ha scritto Federica sulla sua pagina personale Instagram. La gestisce lei direttamente e probabilmente non farà mancare i suoi aggiornamenti quotidiani, anche dal Giappone. Valigie in mano con tanto di voglia di partire e dare il meglio. Una foto significativa postata, come significativi gli incoraggiamenti ricevuti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

Anche la pluricampionessa europea e oro mondiale nei tuffi, nonché bronzo a Rio 2016, oggi mamma bis, Tania Cagnotto, ha voluto inviare alla Pellegrini un messaggio di appoggio verso l’avventura della vita sportiva: “Forza, buona fortuna”. Parole nascoste negli emoticon inseriti nei commenti del post.

Una Olimpiade voluta a tutti i costi. Come desiderata per chiudere una splendida carriera. Forza Federica.

(foto@DeepBlueMedia)

