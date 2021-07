Surf, Fioravanti a Tokyo per le Olimpiadi: “Carico a mille!”

Tokyo – Da riserva della Nazionale italiana a protagonista effettivo dei Giochi. Leonardo Fioravanti cavalca la sua onda olimpica e lancia un messaggio dalle spiagge nipponiche: “Pronto per fare i fuochi.. mai stato così carico!”.

Il campione azzurro di surf debutta alle prime Olimpiadi della carriera (leggi qui), come lo fa il suo sport del cuore. Appena arrivato in Giappone, come in queste ore stanno facendo tutti gli atleti dell’Italia Team, dalla cittadina laziale della costa Civitavecchia (leggi qui) è riuscito a costruire una storia bellissima nel surf vincendo trofei e medaglie in tutto il mondo, approdando alla manifestazione sportiva più prestigiosa (leggi qui).

A pochi giorni dall’inizio di Giochi Olimpici di Tokyo Fioravanti sogna grandi traguardi, cavalcando le onde del mare giapponese.

(foto@LeonardoFioravantiFacebook)

