Tokyo 2020, Egonu porterà la bandiera olimpica alla cerimonia di apertura: “Onorata”

Tokyo – Il suo sogno era quello di essere la portabandiera e rappresentare l’Italia Team alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi (leggi qui). Paola Egonu aveva espresso questo profondo desiderio. Poi il Coni ha conferito l’incarico a Jessica Rossi e Elia Viviani, nel doppio mandato olimpico. Adesso sfilerà per tutti gli atleti del mondo (leggi qui).

E l’annuncio è arrivato proprio dal Coni. Il presidente dello sport italiano Giovanni Malagò lo ha comunicato alla giocatrice azzurra a Tokyo, per giocarsi la medaglia con la Nazionale femminile di volley (leggi qui). Porterà la bandiera olimpica. Un incarico ancora più importante per la Egonu, datole dal Cio direttamente. Lei è emozionata: “Sono molto onorata. Mi ritrovo a rappresentare tutti gli atleti del mondo. E’ una grossa responsabilità. Esprimerò i valori di ogni atleta e sfilerò per essi. Per un intero pianeta sportivo”.

Appena atterrato a Tokyo, Malagò ha chiamato al telefono Paola dicendole della decisione del Cio.

(foto@FederazioneItalianaPallavolo)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport