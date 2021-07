Fiumicino – Il Comune di Fiumicino ha consegnato ad Anas le aree per il potenziamento e l’adeguamento delle rampe dello svincolo di Aranova, sulla strada statale 1 “Aurelia”. Questa mattina si è svolto un sopralluogo sul posto, alla presenza del Sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, e del Responsabile della Struttura Territoriale Anas del Lazio, Marco Moladori.

“L’impegno di Anas sul territorio – ha dichiarato Marco Moladori – è massimo e costante. I lavori per l’adeguamento e potenziamento delle rampe di svincolo di Aranova sono finalizzati a migliorare e riqualificare il collegamento stradale innalzando i livelli di sicurezza e di comfort di guida per l’utenza in transito lungo una delle strade con maggiori flussi di traffico della regione, sia per i pendolari che per i vacanzieri durante il periodo estivo”.

“Questo è un intervento che il territorio aspetta da molto tempo – aggiunge il sindaco Esterino Montino -. Troppi sono stati in questi anni, gli incidenti che si sono verificati in questo svincolo, alcuni anche gravissimi. Siamo arrivati a questo punto grazie ad un costante lavoro con Anas e con la cantierizzazione dei lavori iniziamo il percorso di messa in sicurezza di un tratto di strada molto frequentato, non solo da chi vive ad Aranova”.

Il progetto fa parte dei lavori previsti nell’ambito della Convenzione per gli interventi ai km 23, 25 e 28 della SS1 Aurelia e al km 15 dell’Autostrada A91 nel Comune di Fiumicino sottoscritta tra Anas, Regione Lazio e Comune di Fiumicino il 26 aprile 2016.

Nello specifico, l’intervento sullo svincolo di Aranova migliora gli standard di sicurezza dell’attuale rampa di uscita al km 23,000 della SS1 “Aurelia” in direzione Civitavecchia, che presenta un’immissione sulla viabilità complanare a doppio senso di circolazione.

La soluzione adottata consiste nella realizzazione di una rotatoria denominata “Nord”. La rotatoria gestirà i flussi della viabilità complanare sia lato Aranova che lato Roma, entrambi a doppio senso di marcia, nonché la rampa di uscita della SS1 Aurelia.

Inoltre, sul lato nord è stata prevista la realizzazione di un quarto braccio per connettere la viabilità locale di futura realizzazione comunale. I lavori, per un importo di 1,8 milioni di euro, avranno una durata di 260 giorni.

