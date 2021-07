Gaeta – Una riapertura in totale sicurezza. Questo il dato principale che emerge dopo una settimana dalla ripresa delle attività presso i centri anziani della città di Gaeta.

“Da mercoledì scorso – commenta il delegato ai centri anziani Damiano Fustolo – anche grazie alla fattiva collaborazione dei fruitori delle strutture, i tre centri cittadini hanno ripreso le loro attività nel pieno rispetto delle norme anti-Covid e in completa sicurezza.

Un sentito ringraziamento voglio rivolgerlo, in particolar modo, agli anziani del centro San Carlo che nei giorni scorsi hanno contribuito a sistemare la sede dimostrando la volontà di voler dare il loro contributo con gioia e spirito di aggregazione.

Le tre strutture ricreative-culturali di “via Amalfi”, “San Carlo” e “Sant’Erasmo” – prosegue Fustolo – quindi dopo un’accurata sistemazione e pulizia, sono state munite di prodotti per la sanificazione e termoscanner per consentire una serena frequentazione dei luoghi”. Damiano Fustolo che ha coordinato le attività di allestimento dei luoghi ricorda, inoltre, che per accedere ai centri occorre il green pass e, per casi particolari, il certificato medico.

“Auspichiamo – conclude Fustolo – un ritorno definitivo alla normalità, nel frattempo, però, non abbassiamo la guardia e facciamo sempre attenzione. La speranza è quella che da settembre si potrà riprendere anche con la ginnastica dolce presso le tre strutture”.

