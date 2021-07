Fondi, aggredisce la ex col bastone: “Ti ammazzerò”. Scatta il divieto di avvicinamento

Fondi – La Polizia di Stato, con il coordinamento del Procuratore Aggiunto Lasperanza e del Sostituto Procuratore D’Angeli, prosegue nelle attività di tutela delle fasce deboli.

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato di Fondi hanno dato esecuzione alla misura cautelare del Divieto di avvicinamento emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Latina Giorgia Castriota a carico di un 50enne del luogo, resosi responsabile di atti persecutori e maltrattamenti in famiglia ai danni dell’ex moglie.

La donna si è presentata in Commissariato la scorsa settimana, per sporgere denuncia dopo anni di vessazioni e di comportamenti persecutori posti in essere dall’ex marito.

L’uomo, dal quale è separata da anni, passava sistematicamente, giorno e notte, in auto sotto la sua abitazione o sul posto di lavoro, facendosi anche trovare spesso nei luoghi abitualmente frequentati dalla ex moglie.

L’epilogo lo scorso 10 luglio quando la donna, appena rientrata da Roma in treno in compagnia dell’attuale convivente, veniva aggredita dall’ex marito armato di un bastone che le urlava: “ti ammazzerò”.

La denuncia presentata e le attività investigative dei poliziotti del Commissariato, coordinati dalla Procura della Repubblica di Latina, hanno portato alla misura cautelare.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fondi

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fondi