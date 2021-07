Fratelli d’Italia, il 22 luglio la presentazione del nuovo progetto del Comitato Cittadino per Ardea

Ardea – “Giovedì 22 luglio 2021, alle ore 18:30 presso il Cavallino Verde in via Pratica di mare nr. 23, sarà presentato il nuovo progetto del Comitato cittadino per Ardea“. Così in una nota il Direttivo di Fratelli d’Italia Ardea.

“Durante questa prima assemblea pubblica saranno discussi gli obiettivi dell’iniziativa ‘Rimettiamo il cittadino di Ardea al centro dell’attenzione e del progetto’, per migliorare la nostra città, per essere sempre aggiornati sui bisogni dei nostri concittadini, per segnalare le criticità e le idee per rivalutare il territorio. Saranno presenti inoltre i Consiglieri Comunali di Ardea di Fratelli d’Italia. Partecipare è importante, perché la voce dei cittadini è la base del nostro concetto di comunità per Ardea”.

