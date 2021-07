I ristoratori di Fiumicino: “Green pass per i locali? Servono decisioni ragionate”

Fiumicino – “Ci troviamo in una nuova fase della lotta al Covid. E come è giusto che sia, vanno trovate soluzioni adeguate che tutelino le fasce più a rischio, il nostro sistema sanitario ma anche l’economia che ha appena iniziato a camminare dopo un anno e mezzo di restrizioni. Il green pass? Meglio delle chiusure ma non è la strada più adeguata“.

Inizia così una nota diffusa da Massimiliano Mazzuca, presidente dell’associazione Lungomare della Salute, che racchiude la maggior parte delle attività commerciali di Isola Sacra, a Fiumicino.

“In primis, tenere i giovani non vaccinati lontani dai ristoranti o dai locali rischia di agevolare assembramenti non autorizzati che sarebbero ben più pericolosi. In secondo luogo – continua Mazzuca -, costringerebbe i locali a metterebbe in moto in fretta e furia, senza un’organizzazione consona, lunghe e farraginose procedure burocratiche che scoraggerebbero anche i vaccinati a uscire di casa. Immaginiamoci le code”.

“Qualsiasi decisione verrà presa – sottolinea – ci adegueremo, come d’altronde abbiamo sempre fatto. Ma ci auguriamo che non si scelgano nuovamente vie facili, penalizzando chi fin qui ha pagato un prezzo enorme, dal punto di vista sociale, nella lotta al Covid”.

