Latina, con gli auricolari all’esame teorico per la patente di guida: pizzicati

Latina – Nella mattinata odierna, il personale della motorizzazione civile di Latina chiedeva l’intervento della Polizia di Stato in quanto, durante lo svolgimento dell’esame della prova teorica per il conseguimento della patente di guida, tre cittadini stranieri venivano sorpresi con apparecchi auricolari “bluetooth” indossati.

Gli stessi appena smascherati abbandonavano i dispositivi tecnologici e si allontanavano frettolosamente dalla sede di esame, ma poco dopo venivano individuati ed identificati dagli agenti della Sezione Polizia Stradale di Latina immediatamente intervenuti.

I tre uomini venivano denunciati all’autorità giudiziaria, mentre i fascicoli di richiesta della patente di guida unitamente ai tre dispositivi auricolari utilizzati venivano sequestrati

Le indagini proseguono al fine di interrompere tale attività, cercando di individuare i collaboratori che avevano il compito di suggerire dall’esterno le risposte corrette ai soggetti denunciati.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

