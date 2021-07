Latina, pomeriggio di paura in via del Lido: un vasto incendio blocca la viabilità

Latina – Il personale della Polizia di Stato nel primo pomeriggio di oggi è intervenuto nel capoluogo pontino in via del Lido all’altezza di via Cerreto Alto per un grosso incendio che si è sviluppato dalle sterpaglie ai lati della strada.

Gli agenti della Volante allertati da diverse segnalazioni di cittadini al 113 sono prontamente giunti in via del Lido e si sono trovati davanti alle fiamme che avvolgevano entrambi i lati della strada, impedendo il regolare flusso di traffico verso le spiagge a quell’ora della giornata particolarmente intenso.

I poliziotti hanno prontamente bloccato la strada in entrambi i sensi di marcia mettendo in sicurezza gli occupanti dell’autovetture in sosta bloccati dalle fiamme in attesa dell’arrivo dei Vigili del fuoco

Dopo circa un’ora le fiamme sono state domate ed il traffico verso il lido di Latina è ripreso regolarmente. Grazie al tempestivo intervento di Polizia e Vigili del Fuoco nessun automobilista è rimasto ferito.

