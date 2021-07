Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Grazie all’insediamento di un anticiclone in espansione dall’Europa occidentale verso il Mediterraneo centrale il tempo sulle nostre regioni è destinato divenire via via più stabile nel corso dei prossimi giorni. Farà eccezione una lieve variabilità pomeridiana su tratti dell’arco alpino e della dorsale appenninica, con ancora qualche rovescio o temporale in dissolvimento in serata. Le temperature torneranno a salire, seppur in misura ancora contenuta e senza eccessi di calore almeno fino a metà settimana. Successivamente l’anticiclone comincerà a ricevere un contributo di aria più calda dal Nord Africa, con le temperature che inizieranno a crescere più vistosamente a ridosso del prossimo weekend. Ecco i dettagli per i prossimi giorni:

METEO MERCOLEDÌ 21 LUGLIO. L’ulteriore rinforzo dell’alta pressione favorirà una giornata più stabile sull’Italia con tempo in gran parte soleggiato. Si segnala però qualche banco di nubi sparse al mattino sulla Val Padana e sulle Prealpi, mentre dal pomeriggio un po’ di variabilità in prossimità delle zone alpine ed appenniniche settentrionali, con possibilità di qualche rovescio o focolaio temporalesco su Alpi piemontesi, lombardo-venete e sul Trentino, oltre che su dorsale tosco-emiliana. In serata ancora qualche rovescio o temporale si attarderà sui rilievi del Piemonte, sulle Alpi Retiche e sulle Prealpi orientali. Temperature in ulteriore aumento al Centro-Sud.

Evoluzione meteo Lazio

MERCOLEDI’: alta pressione ancora ben salda a garanzia di una giornata che trascorre all’insegna della stabilità con ampi spazi soleggiati e qualche innocua nube sparsa di passaggio nel corso del giorno, specie tra Toscana e Umbria. Solo durante il pomeriggio saranno possibili locali e brevi acquazzoni o temporali sulla dorsale toscana e laziale, e brevi piovaschi non esclusi tra Trasimeno e orvietano. Temperature stabili e clima caldo. Venti dai quadranti Nordovest, con rinforzi in prossimità delle coste. Mari poco mossi o mossi.

Commento del previsore Lazio

Sulle regioni del medio Tirreno ci attende una settimana in prevalenza soleggiata, salvo qualche nube sparsa presente durante il giorno specie tra Toscana e Umbria . Martedì con residua instabilità sul basso Lazio, e lungo l’Appennino. Nei giorni a seguire ancora possibili note instabili pomeridiane lungo la dorsale appenninica, altrove stabile e con sole prevalente. Temperature massime in ulteriore graduale aumento; clima molto caldo da metà settimana, con punte di 36°C nelle zone interne, specie tra Valle del Tevere, ternano e bassa Toscana.

Fonte: 3B Meteo