Minturno2021, lo Stefanelli bis è servito, con lui anche Forza Italia

Minturno – Sarà un caso o magari no, ma la conferenza ufficiale di presentazione della candidatura di Gerardo Stefanelli (già Primo cittadino) per Minturno 2021, nella cornice dello Chalet Azzurro, è avvenuta nel periodo in cui il suo principale alleato, il Pd, è in crisi a livello provinciale, dopo le dimissioni del segretario Claudio Moscardelli a seguito delle indagini scandalo sui concorsi della Asl.

Ma caso o meno, la conferenza è stata l’occasione, per Stefanelli, di dimostrare è ancora in gioco, Pd o non Pd, e soprattutto che, a Minturno, è lui l’uomo della vittoria, lui che ha nello slogan una data, il 2030, perché è un uomo dai – come lui stesso si definisce – progetti ambiziosi.

E, probabilmente, in questi progetti ambiziosi, rientra anche l’alleanza con Massimo Signore, presente alla conferenza stampa, che, pur rappresentando Forza Italia a livello locale (alle scorse elezioni è stato un competitor di Stefanelli), scenderà in campo con la lista civica “Idee e legalità” (con l’approvazione di Fazzone).

Stefanelli con Signore: “La nostra è un’alleanza aperta a tutti”

Basandosi sullo schema che ha portato alla vittoria dell’Europeo gli azzurri di Roberto Mancini, Stefanelli spiega che il punto che fa arrivare al taglio del traguardo prefissato, secondo lui, non è avere in campo un fuoriclasse, ma una squadra che sa fare gruppo, che sa correre, attaccare e difendere in maniera compatta. Nel calcio come nella politica. Tant’è che spiega: “Non per forza diventerà assessore chi prende più voti. Voglio costruire una giunta in cui gli assessori assicurino presenza, competenza e resilienza. Che sappiano dire no alle polemiche e sì al coraggio.”

E ancora, nel motivare la scelta di un’alleanza più ampia il Primo cittadino ha spiegato: “Con l’arrivo di Mario Draghi a Palazzo Chigi, lo scorso gennaio, la politica italiana è cambiata. Non contano più le ideologie, ma le idee. Anche se qualcuno tra i miei competitor (la frecciatina è rivolta al candidato sindaco di FdI, Pino D’Amici) ancora non se ne è accorto, considerando che parla sempre di rabbia e delusione, tentando di dare un’immagine distorta di Minturno, un’immagine che non trova riscontro nei fatti oggettivi.”

Infine, con un sorriso sulle labbra, Stefanelli ha concluso sottolineando: “Sarà una coalizione aperta a tutti, ma il tempo di presentarla a tutti ancora non è giunto. E’ il segreto di Pulcinella: le trattative sono ancora in corso…

Quello che posso dire, è che davanti a noi ci sono due modelli: quello di Isabella Conti, sindaca renziana di San Lazzaro di Savena, che, con tre liste civiche ha ottenuto l’80% dei voti, vincendo al primo turno. L’altro modello è sicuramente più vicino, quello di Cosmo Mitrano, sindaco di Gaeta, che ha messo insieme circa 7 liste diverse. Io prediligo il primo modello, ma, si sa, il compromesso è il sale della politica…”

