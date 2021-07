“Orientati al futuro”, al via il Job Day per l’incontro da domanda e offerta di lavoro

Regione Lazio – Favorire l’incontro e l’offerta di lavoro nei settori del turismo, del commercio e dei servizi. Domani a partire dalle 9:00 fino alle 13:00, in via Antonino da S. Giuliano 782, negli spazi antistanti l’hub della Regione Lazio ‘Officina Pasolini’, è in programma un career day a cui partecipano 40 diverse imprese per oltre 300 opportunità lavorative.

Chi è in cerca di lavoro può presentare la propria candidatura, prendere informazioni, svolgere un primo colloquio di lavoro e conoscere le opportunità erogate dagli uffici regionali Porta Futuro Lazio e Spazio Lavoro.

L’iniziativa è stata organizzata dall’Assessorato al Lavoro e Formazione della Regione Lazio e DiSCo, in collaborazione con le Associazioni datoriali Confcommercio Roma, Fipe Roma e Provincia, Cna Roma, Confesercenti Roma e Lazio e con Ebtl.

Tra le figure professionali maggiormente richieste, si segnalano: Commis de Rang; Commis di cucina; Addetti di Sala; Gastronomi; Camerieri; Operatori della ristorazione; Restaurant Manager; Chef; Sommelier; Pizzaioli; Operatori di Pizzeria; Facchini; Facchini ai piani.

Queste, invece, alcune delle aziende presenti: Angelino ai Fori dal 1947; Eataly; Human Company; Roscioli Hotels; Best Western Hotel Rome Airport ****; Hotel Tempio di Pallade ***; Puliservice Italia srls – Ecoservice srls; Luppolo Warmthotel ****; Groupe Valadier; Vino & Caffè; Gruppo Fluviale; Gruppo Fluviale; AG Group Italy; Diana’s Place Bistrot; HNH Hospitality; Terme di Vulci – Glamping & SPA; McDonald’s – Arialuce srl; Gamberetti srl; Residenza di Ripetta ****; Berberè Pizzeria; MakeTourism; Ristorante La Gattabuia; Ristorante Dal Bolognese; Palombini Caffè EUR; McDonald’s – MDC Fast Food srl; Sheraton Parco de’ Medici Rome Hotel ****; Palazzo Fiuggi *****; Hilton Rome Airport ****; Hilton Garden Inn Rome Airport ****; Marcella Royal Hotel ****; Tridente Collection (Mood Hotels, Smooth Hotels, The Pantheon Iconic Rome Hotel Autograph Collection *****)

LDC Hotels & Resorts (A.Roma LifeStyle Hotel **** – Relais Villa Monte Solare ****); Albergo del Senato ***; Hotel Damaso ***; Hotel San Francesco ***; Soho House Rome; Residenza di Ripetta; SHOO Hotel; Hotel Apollo Srl; Albanesi 2011 Srl ; Hotel Della Rotonda; My World Champion ; La Buttera Srl; BF Gusto Srl; Pane Amaro Srl; Barberi Maria Stella; Pulcinelli Alessandro; Pica 1971 Sas; Hotel Apollo srl; La Buttera srl; Eden sas; Lido Camping Village; Hotel Lido srl/Hotel Lido Beach e Palace; Hotel Royal

Saranno inoltre presenti: Alessio Pontillo, presidente DISCo; Eleonora Mattia, presidente della commissione regionale Lavoro e Politiche giovanili; Mario Gentiluomo, videdirettore Confcommercio Roma; Federico Mondello, presidente Cna Commercio Roma; Cosimo Peduto, direttore confesercenti Roma e Lazio; Tommaso Tanzilli, presidente Ente Bilaterale del Turismo del Lazio; Valentina Corrado, assessore al Turismo della Regione Lazio e Claudio di Berardino, assessore al Lavoro della Regione Lazio.