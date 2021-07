Polo ospedaliero cardiologico, il sindaco di Fondi e la dirigente dell’Asl fanno il punto

Fondi – Visita istituzionale del manager Asl Silvia Cavalli ieri a Fondi. La numero uno della sanità pontina, dopo i numerosi confronti telefonici e gli incontri avvenuti nel capoluogo, ha trascorso l’intera giornata in compagnia del sindaco Beniamino Maschietto. La mattinata è stata l’occasione per fare il punto della situazione, per conoscere meglio punti di forza e criticità dell’ospedale “San Giovanni di Dio” e per ascoltare esigenze e necessità degli addetti ai lavori.

Dopo una lunga e proficua interlocuzione in Comune, il primo cittadino e la direttrice della Asl di Latina, accompagnati dal direttore sanitario del presidio Centro Giuseppe Ciarlo e dal vice Fabrizio Turchetta, hanno effettuato un tour completo del nosocomio fondano per valutare più da vicino potenzialità e carenze del plesso ospedaliero dal punto di vista strutturale, del personale e dei servizi.

Ad accompagnare la manager Asl, la dottoressa Laide Romagnoli, Direttore sanitario aziendale sostituto, e il professor Francesco Versaci, direttore della Uoc Utic, emodinamica e cardiologia dell’ospedale “Santa Maria Goretti” di Latina.

Tra gli scopi della visita, infatti, anche quello di valutare la possibilità di realizzare a Fondi un polo cardiologico di eccellenza, ad integrazione del servizio di pneumologia e tale da diventare un punto di riferimento nel Sud Pontino.

Particolarmente interessante la possibilità di attivare a Fondi il progetto “Cuore Amico”, promosso dall’Associazione “Gerardo Restaini” e volto a prevenire le malattie cardiologiche attraverso la telemedicina. Proprio allo scopo di sostenere la lodevole iniziativa, pensata per diffondere la prevenzione delle patologie cardiovascolari e dei fattori di rischio correlati, sono state presenti all’incontro anche la presidente del sodalizio nonché numero uno della Consulta dei piccoli comuni di Anci Lazio Lubiana Restaini e la vice Clarita Pucci. Un impegno importante, quello portato avanti dall’Associazione che ha già donato alla Asl diverse apparecchiature come holter, computer e mini pc.

Al termine della mattinata, il gruppo è stato raggiunto in Comune dall’eurodeputato Salvatore De Meo che ha portato i suoi saluti agli amministratori, ai vertici sanitari e ai rappresentanti dell’associazione.

“Sono soddisfatto di questo incontro – commenta il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto – come sempre ho trovato nella manager Asl Silvia Cavalli un’interlocutrice disponibile e attenta che ha ben inteso le difficoltà della sanità locale ma anche le potenzialità del nostro ospedale. Abbiamo avuto modo di approfondire diverse tematiche, alcune anche piuttosto complesse”.

