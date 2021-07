Roma, messa in sicurezza la Torretta Valadier: Ponte Milvio riapre ai pedoni

Roma – Sono terminati i primi interventi e la messa in sicurezza di parte della facciata della Torretta Valadier sul Ponte Milvio, che è stato riaperto al transito pedonale.

Il Dipartimento Lavori Pubblici ha coordinato le operazioni che andranno avanti nei prossimi giorni in sinergia con tutti gli enti preposti per il ripristino completo della facciata da cui ieri erano caduti alcuni frammenti d’intonaco (leggi qui).

A inizio giugno 2021, dopo 9 anni di chiusura, la Torretta Valadier è stata riaperta al pubblico dopo alcuni lavori di riqualificazione che hanno riguardato la parte interna del monumento e gli spazi esterni.

Il 14 giugno scorso è stata, anche, inaugurata la nuova illuminazione artistica a cura di Acea con 16 proiettori a Led posizionati in modo tale da esaltare i contorni e la forma del monumento su uno dei ponti più conosciuti della città.

