Sparatoria notturna in spiaggia: 10 feriti, uno è grave

Taranto – Dieci persone sono rimaste ferite nel corso di una sparatoria avvenuta prima delle 2 di questa notte in uno stabilimento balneare di San Vito, alla periferia di Taranto. Uno dei feriti è grave, tanto che è ricoverato in prognosi riservata: gli altri lo sono in modo meno serio, anche se qualcuno di loro è stato sottoposto a intervento chirurgico per l’estrazione dei proiettili.

Ad affrontarsi due gruppi, probabilmente di città o quartieri diversi, di differenti età, anche se molti erano giovani poco sopra i 20 anni. Qualcuno sarebbe universitario. La sparatoria è avvenuta all’aperto ma all’interno dello spazio delimitato del lido che era abbastanza affollato. La Polizia di Stato sta indagando sul grave fatto di sangue e sarebbe sulle tracce dell’autore della sparatoria che potrebbe essere uno soltanto. (fonte Adnkrons)