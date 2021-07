Stadio della Roma, il Campidoglio revoca il pubblico interesse al progetto di Tor di Valle

Roma – L’Assemblea Capitolina ha approvato con 17 voti su 19 presenti le delibere per la revoca del pubblico interesse al progetto dello Stadio dell’As Roma a Tor di Valle. La votazione si è svolta ad appello nominale su richiesta dei 5 stelle. Il M5s, ormai con una maggioranza ridotta a 20 consiglieri (compresa la sindaca Virginia Raggi) su 49 eletti, ha trovato la sponda del Pd e di Sinistra per Roma – firmatari di alcuni emendamenti – per arrivare all’approvazione dell’atto. Due consiglieri presenti di Fdi e Psi invece hanno scelto di non partecipare al voto. Erano assenti 29 consiglieri.

“Mancava un presupposto fondamentale, ovvero che anche la squadra di calcio fosse disposta ad andare avanti assieme al proponente. Sin da domani siamo pronti ad accogliere e valutare le proposte che verranno dalle squadre di calcio della Capitale”, ha spiegato il capogruppo 5 stelle Giuliano Pacetti in sede di dichiarazione di voto.

A fine febbraio la nuova proprietà del club giallorosso, la famiglia Friedkin, ha comunicato la volontà di non andare avanti con il progetto, che si trascina dal 2014. Nei giorni Eurnova, la società proponente, ha fatto trapelare di essere pronta ad azioni legali nei confronti del Campidoglio, con un danno quantificato in almeno 60 milioni di euro per la revoca della delibera.

“Oggi ok Assemblea capitolina a revoca Tor di Valle. Ora possibile nuovo progetto Stadio della Roma. Si apre nuovo capitolo per rilancio città”, il commento della sindaca di Roma Virginia Raggi su Twitter. (fonte Agi)

(Il Faro online)