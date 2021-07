Tokyo 2020, l’Itadonne del softball sconfitte all’esordio dagli Stati Uniti

Tokyo – Mancano due giorni alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Tokyo e mentre le altre delegazioni sportive italiane stanno arrivando al Villaggio Olimpico, per alloggiare nel gigantesco palazzo adibito all’Italia Team azzurra, le ragazze della Nazionale di softball rompono il ghiaccio e scendono in gara.

Lo hanno fatto nella nottata di ieri. Un esordio olimpico amaro però per le ragazze i coach Federico Pizzolini. Sono state sconfitte per 2 a 0 dagli Stati Uniti. Una prima partita in salita per le campionesse d’Europa in carica, appena cinte dall’oro continentale.

Torneranno in campo domani mattina (ore 8 italiane) con l’Australia, che è stata a sua volta battuta dal Giappone per 8 a 1. Sarà una sfida tra Cenerentole sconfitte, ma le azzurre daranno il meglio per cercare il riscatto.

Le gare dell’Italia potranno essere seguite sul seguente link https://www.fibs.it/it/news/come-seguire-italia-softball-a-tokyo-2020-in-tv-e-streaming

Il racconto della partita (fisb.it)

Il debutto olimpico non è semplice per l’attacco a stelle e strisce, perché dall’altra parte Greta Cecchetti non si fa vincere dall’emozione e tira fuori dal cilindro una prestazione da assoluto asso: trovatasi immediatamente in una situazione complicata con il leadoff McCleney in base Cecchetti mantiene la calma e si allontana da ogni pericolo, tanto che la prima valida la subirà solamente nel quarto inning, quando Valerie Arioto colpisce un singolo interno alle spalle di Filler e successivamente verrà spinta a casa dal singolo di Michelle Moultrie. È il punto che spezza la parità ma che non fa crollare le azzurre, che riprendono subito il controllo e provano a reagire nell’attacco successivo con la sopracitata valida di Filler ad aprire il quinto inning, ma che non si tramuterà in punto.

Gli Stati Uniti raddoppiano nella parte bassa della quinta frazione, aprendo con il singolo di Munro (che avanza poi in seconda per un errore di tiro di Longhi) seguito immediatamente dalla valida di McCleney che porta i corridori agli angoli e spinge l’head coach azzurro Federico Pizzolini a rilevare Cecchetti con Alexia Lacatena. La lanciatrice classe 2002, più giovane giocatrice presente al torneo olimpico di softball, debutta con la volata di sacrificio di Janie Reed che vale il 2-0, ma si concede anche il lusso di eliminare al piatto Arioto e di lanciare poi un sesto inning impeccabile, mettendo in mostra tutte le sue qualità anche al più alto del livello.

La difesa statunitense, nel frattempo, soffre il minimo indispensabile: Osterman lancia 9 strikeout in 6 riprese, ma con il punteggio ancora in bilico lo staff USA decide per l’ultimo inning di inserire Monica Abbott in pedana di lancio, che con tre strikeout in fila chiude la sfida ottenendo la salvezza.

L’Italia, che nella sua storia olimpica contro gli Stati Uniti aveva perso 6-0 a Sydney e 7-0 ad Atene, esce a testa altissima da questo match inaugurale per aver saputo tener testa ad una compagine più attrezzata. Tolta ogni possibile tensione del debutto, nella giornata di domani alle ore 8 (orario italiano) ci sarà il primo vero banco di prova per le ambizioni di medaglia di questo gruppo contro l’Australia, formazione quest’oggi sconfitta per 8-1 in 5 riprese dal Giappone.

Come seguire le gare delle azzurre (fisb.it)

Discovery (Eurosport) è il titolare dei diritti video-televisivi principali dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 e mostrerà, tramite la piattaforma streaming Discovery+ e i suoi canali lineari, tutti gli eventi olimpici, mentre la Rai avrà a disposizione 200 ore da trasmettere in chiaro, con Rai 2 e Rai Sport che saranno i riferimenti.

Per quanto riguarda Italia Softball il calendario è il seguente (con orario italiano):

Giovedì 22 luglio alle ore 8:00 – Australia vs Italia

Sabato 24 luglio alle ore 13:00 – Italia vs Giappone

Domenica 25 luglio alle ore 13:00 – Italia vs Messico

Lunedì 26 luglio alle ore 7:30 – Italia vs Canada

(foto@FisbFacebook – Shinji Oyama/wbsc)

