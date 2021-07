Torrimpietra, incidente sull’Aurelia: lunghe code e traffico in tilt

Fiumicino – Traffico paralizzato sulla via Aurelia, all’altezza di Torrimpietra, dove un incidente stradale ha mandato in tilt la viabilità locale. Sul posto i Vigili del Fuoco e i militari dell’Arma. Ancora da accertare l’esatta dinamica dei fatti e quanti mezzi sono rimasti coinvolti nel sinistro. Lunghe code si sono formate in entrambe le direzioni, soprattutto verso Ladispoli.

In aggiornamento…