Uomini e Donne, svolta nella nuova edizione: arriva la prima tronista transgender

Nello show di Maria Di Filippi è pronta a fare il suo ingresso come tronista la prima transgender in tutta la storia del programma. Un’importante novità per la nuova stagione di ‘Uomini e Donne’ che andrà in onda da settembre 2021 ogni pomeriggio su Canale 5 alle 14.45.

Ancora è sconosciuta la sua identità, ma la prescelta ha concluso il suo percorso di transizione e sarà tra i tronisti della stagione 2021-2022.

(Il Faro online)