Ardea, tornano le giornate dedicate alla vaccinazione Covid: le date

Ardea – “Continua la stretta collaborazione tra il comune di Ardea e la Asl Roma 6” – dichiara in una nota l’assessore Alessandro Possidoni. “Come anticipato, sono state definite due ulteriori date in cui il camper per le vaccinazioni anti-Covid sarà presente ad Ardea.

Le date sono:

29 Luglio ore 9.00-13.00: Largo Milano, vicino Bar Ramses (Nuova Florida)

1 Agosto 16.00-19.00: Parco Rielasingen (Tor San Lorenzo)

Potranno vaccinarsi, senza prenotazione, tutti i cittadini maggiori di 18 anni non ancora vaccinati.

Sarà sufficiente recarsi presso l’ambulatorio mobile portando con sé tessera sanitaria o il codice Stp/Eni

Per la campagna sarà utilizzato il vaccino monodose Janssen di Johnson&Johnson.

Si ricorda che possono usufruire di questo servizio anche i cittadini non residenti ad Ardea. E’ necessario solo essere residenti nella Regione Lazio.

Sono in arrivo altre date anche nel mese di Agosto”.

