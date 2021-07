Biblioteca dei Piccoli: gli appuntamenti del 24 e 25 luglio a Maccarese

Fiumicino – Sarà un weekend lungo e ricco di appuntamenti da non perdere quello organizzato dalla Biblioteca dei Piccoli di Maccarese nell’ambito della rassegna FIUMICINO ESTATE DEI BAMBINI 2021 presso la corte della Casa della Partecipazione a Maccarese (via del Buttero). Gli eventi prevedono un ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria all’indirizzo email bibliodeipiccoli.10anni@gmail.com e avranno inizio alle ore 18.00, non alle 18.30 come indicato nella locandina del programma generale.

COMPOSIZIONE VIII – SABATO 24 LUGLIO 2021 – NUOVO ORARIO: 18.00, a cura di Raccontarte – Apertaparentesi

Palline, linee, cerchi e un’esplosione di forme geometriche. Questa storia, in rima baciata, immagina come sia nata Composizione VIII e invita i bambini a familiarizzare in maniera giocosa con l’astrattismo. Tra scale che giungono fino al cielo e prati dai fiori multicolori introduce il rapporto di sinestesia tra colori e musica. Età consigliata: dai 4 anni

COSTRUIAMO IL RITMO. – DOMENICA 25 LUGLIO 2021 – NUOVO ORARIO : 18.00, a cura di Traccedarte

Il laboratorio, condotto da Giordano Vanni e Simone Mosca, coinvolgerà i bambini nella costruzione di tamburi con materiali di recupero e in una speciale sessione di percussioni. Età consigliata: dai 6 anni

