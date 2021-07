Borsa di studio “Giuseppe Manzi”, premiati 8 studenti e studentesse di Latina

Latina – Si è svolta martedì mattina nei Giardini del Comune la cerimonia di premiazione degli 8 studenti e studentesse di Latina che si sono aggiudicati la borsa di studio “Giuseppe Manzi” istituita dall’Amministrazione in memoria del Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate improvvisamente scomparso il 20 luglio del 2020.

Nel giorno dell’anniversario della morte di Giuseppe Manzi, il Sindaco Damiano Coletta e l’Assessore alla Pubblica Istruzione e al Bilancio Gianmarco Proietti hanno consegnato alla moglie, al figlio e alla figlia del dott. Manzi – presenti insieme ai genitori – una targa per ricordare “la professionalità e la disponibilità del Dirigente” e “la sensibilità e la generosità dell’uomo”.

“Giuseppe Manzi era un leader silenzioso – ha detto il Sindaco Coletta – e ogni giorno che passa sentiamo la sua mancanza. Alla sua competenza univa l’educazione e il rispetto per le persone e per questo sapeva farsi ascoltare da tutti. Lo ricordiamo con questa borsa di studio che è un piccolo segno della sua presenza qui con noi e con tutta la città che ha sempre servito con grande professionalità e abnegazione”.

“La conoscenza è una condizione necessaria per la libertà – ha osservato l’Assessore Proietti –. Per questo, ricordando la figura di Giuseppe Manzi, abbiamo voluto premiare le studentesse e gli studenti. Per dare loro un sostegno nel prosieguo degli studi e nella ricerca della libertà, la stessa che la competenza di Giuseppe ci ha garantito”.

I premi sono stati consegnati a 8 studenti e studentesse degli istituti Einaudi-Mattei, Marconi, Manzoni, Vittorio Veneto-Salvemini, alla presenza, oltre che del Sindaco e dell’Assessore alla Pubblica Istruzione e al Bilancio, del Presidente della Provincia di Latina Carlo Medici e della prof.ssa Pina Cochi in rappresentanza dell’Ufficio scolastico territoriale di Latina.

Con il premio “Giuseppe Manzi” gli 8 studenti ritenuti più meritevoli nelle materie economico-finanziarie degli istituti superiori di Latina si sono aggiudicati una borsa di studio di 1.000 euro ciascuno.

