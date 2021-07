Caos in consiglio comunale a Nettuno, volano insulti: interviene la Polizia

Nettuno – Caos durante il consiglio comunale a Nettuno. Dalle parole i partecipanti sono passati velocemente alle offese nei confronti del Presidente del Consiglio e del Sindaco.

Oltre all’opposizione, mancavano molti membri della maggioranza e a causa dell’assenza del numero legale e della sospensione della seduta, il consiglio è stato annullato e rinviato a venerdì 23 luglio alle ore 10.

Sul luogo sono intervenuti gli agenti della Polizia in seguito a una segnalazione e hanno ascoltato tutti i politici presenti per chiarire i fatti. Alcuni consiglieri hanno chiesto di mettere a verbale quanto accaduto, mentre altri si sono dissociati fin da subito dal coinvolgimento della Polizia. “Quanto accaduto questa mattina è inaccettabile”, ha scritto il Sindaco di Nettuno Alessandro Coppola sulla sua pagina Facebook.

“Scene di violenza verbale non sono ammissibili in nessun luogo, specialmente nel palazzo comunale e nei confronti di organi di Governo e dell’istituzioni. Mi preme chiarire che, in occasione del consiglio comunale di questa mattina tenuto per via telematica, il Presidente del Consiglio Comunale ha operato in base al punto 23 delle linee guida Covid per verificare il corretto funzionamento delle apparecchiature tecnologiche”.

“Appurato che non vi erano problemi di connessione – prosegue il Sindaco – si è proceduto con la ripresa del consiglio per la dichiarazione di seduta deserta ed ora si procederà con la seconda convocazione del Consiglio Comunale. Detto questo, nessun atteggiamento aggressivo di violenza può essere tollerato, ancor di più se perpetrato da parte di un consigliere comunale“.

“Un fatto gravissimo – conclude Coppola – che ha minato la tranquillità degli uffici e con il quale sono state rivolte gravissime offese ed accuse nei confronti del presidente del consiglio, della mia persona nella qualità di Sindaco e del segretario comunale e che condanno fortemente”.

