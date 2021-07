Dopo il Tar anche il sindaco di Terracina dice “Sì” ai cani in spiaggia ma con nuove regole

Terracina – Il sindaco di Terracina, Roberta Ludovica Tintari, ha rettificato l’ordinanza balneare con la quale faceva divieto di condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio in spiaggia” escludendo da questo elenco solo “i cani di salvataggio e i cani per non vedenti”.

Il primo cittadino alla luce della decisione di diversi tribunali amministrativi e anche di quello di Latina che si sono pronunciati contro i divieti delle amministrazioni locali di consentire l’accesso dei animali sulla battigia o comunque in aree di fronte a specchi acquei, ha emanato un’ulteriore ordinanza con la quale modifica il contenuto della precedente.

Il provvedimento del Tar ha, infatti, indotto il sindaco Tintari, qualche giorno fa, a emanare ulteriore disposizione grazie al quale “si consente il passaggio dei cani attraverso gli accessi pubblici e la loro permanenza, esclusivamente sul tratto di spiaggia libera del litorale di Ponente ubicato a ponente del Canale Badino – fronte mare di circa 180 metri; nel tratto di spiaggia libera del litorale di Levante ubicato al limite del canale ‘Canneto’ costituente il confine tra il comune di Fondi e di Terracina – fronte mare di circa 50 metri”.

Seppure viene fatta salva l’autonomia dei concessionari degli stabilimenti balneari di autodeterminarsi nel merito e vengono stabilire regole su come deve essere condotto il cane e le misure da adottare a tutela dell’animale e della pubblica incolumità.

ordinanza terracina

