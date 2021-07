Fiumicino – Paura in via di Granaretto, dove è scoppiato un incendio nel pomeriggio di oggi 22 luglio. Il rogo è divampato in un campo di sterpaglie e ha aggredito gli alberi circostanti. Le fiamme hanno minacciato le automobili parcheggiate in strada e le abitazioni della via e il vento non ha reso facile l’intervento di spegnimento, che è ancora in corso da parte dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile Nuovo domani.

La zona è spesso soggetta a incendi a causa dell’erba incolta e i cittadini sono sul piede di guerra: “E’ mia intenzione procedere con una denuncia contro ignoti per gli incendi sempre più frequenti che stanno devastando il Granaretto”, ha scritto un residente su Facebook in seguito all’incendio di oggi.

“I cittadini del Comprensorio hanno inviato più volte segnalazioni al Comune chiedendo un’intervento per la pulizia dei campi e non hanno mai ricevuto risposta”, ha affermato Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme.

“Gli incendi in questa zona sono all’ordine del giorno – aggiunge – e c’è un intero comprensorio che si sente prigioniero tra questi campi incolti, cittadini che non si sentono al sicuro e che non ricevono risposte. L’Amministrazione faccia chiarezza sul perché gli uffici non rispondono neanche alle segnalazioni dei Comitati”.

Sul luogo è arrivato anche Paolo Sbraccia dell’associazione Crescere Insieme, che si è messo a disposizione per aiutare nelle operazioni di spegnimento.

