Pomezia – Paura in via del Boschetto, a Torvaianica, dove intorno alle 15:30 è scoppiato un vasto incendio. Ad andare a fuoco delle sterpaglie, le fiamme hanno raggiunto in breve tempo due abitazioni adiacenti.

L’intervento della Protezione Civile Noal di Pomezia e dei Vigili del Fuoco ha evitato il peggio e dopo un’ora e mezza di lavoro il rogo è stato spento.

