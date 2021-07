Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. L’anticiclone nei prossimi giorni rimarrà ben saldo sul Mediterraneo garantendo un periodo soleggiato e caldo su buona parte d’Italia. Il classico Solleone, tipico di fine luglio, determinerà con il passare dei giorni un clima via via più caldo, specie al Centro-Sud per via del contributo di aria ancora più calda nord-africana, mentre qualche disturbo legato a isolati temporali di calore pomeridiani potrà impegnare i rilievi del Nord, specie giovedì con sconfinamenti anche alle vicine pianure, e localmente anche quelli appenninici.

METEO GIOVEDI’ 22 LUGLIO. Condizioni in prevalenza soleggiate sull’Italia ma con disuturbi più marcati al Nord. Sulle regioni settentrionali fino al mattino si attarderà una certa variabilità associata a qualche fenomeno generatosi tra il pomeriggio e la sera precedenti. Mentre al pomeriggio è attesa una nuova instabilità diurna su Alpi e Prealpi, specie tra Lombardia e Triveneto, con fenomeni localmente anche di forte intensità e in sconfinamento alle pianure, specie sui settori veneti. Temperature in aumento sulle isole maggiori con caldo che inizia a farsi sentire soprattutto in Sardegna.

Evoluzione meteo Lazio

GIOVEDI’: Giornata stabile e con sole prevalente sulle regioni del medio Tirreno; da segnalare instabilità pomeridiana a ridosso delle aree appenniniche, specie Toscane, con rovesci e locali temporali. Possibili sconfinamenti sulle pianure prospicienti, tra lucchesia, empolese e pistoiese, entro prima sera. Spunti piovosi o brevi temporali anche sull’Appennino Laziale, specie frusinate. Temperature stabili o in lieve aumento nelle massime, con picchi di 35-36°C sulle pianure interne e fondovalle, specie tra Valle del Tevere, ternano, Maremma e sul cassinate. Venti da Ovest-Nordovest a tratti moderati lungo le coste, da Nord-Nordest deboli sull’Umbria orientale. Mare poco mosso o mosso.

Commento del previsore Lazio

Sulle regioni del medio Tirreno ci attendono giornate in prevalenza soleggiate, con instabilità pomeridiana specie giovedì lungo l’Appennino, in particolare Tosco-Emiliano, associata a rovesci e locali temporali; possibili sconfinamenti serali sulle pianure tra lucchesia e empolese, con piogge deboli o al più moderate. Rovesci e brevi temporali possibili anche sull’Appennino frusinate. Temperature in aumento nelle massime, con picchi tra 33-36°C nell’entroterra. Weekend soleggiato, salvo qualche nube stratificata in transito domenica, in un contesto climatico molto caldo, specie sui settori interni e fondovalle tra Toscana, Umbria, medio-alto Lazio e Cassinate; punte di 36-38°C.

