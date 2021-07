Montalto Legge: a luglio e agosto appuntamento con il libro

Montalto – Tornano anche quest’anno per i mesi di luglio e agosto gli incontri con le presentazioni di libri per condividere non solo il piacere della lettura ma soprattutto conoscere e approfondire tematiche diverse ascoltando direttamente i loro autori.

Giovedì 22 luglio alle ore 19:00 a Pescia Romana nel giardino a Piazza Borgo Vecchio, Mons. Vincenzo Paglia, Presidente della Pontificia Accademia per la Vita, e Luigi Manconi, sociologo e militante politico, ci parleranno del loro ultimo libro “Il senso della vita – Conversazioni tra un religioso e un pococredente”, edito da Einaudi.

Sabato 24 luglio alle ore 19:00 nella suggestiva terrazza di Piazza Giacomo Matteotti la giornalista del Foglio Giulia Pompili presenta il suo ultimo lavoro edito da Mondadori “Sotto lo stesso cielo – Giappone, Taiwan e Corea, i rivali di Pechino che stanno facendo grande l’Asia”.

Giovedì 29 luglio alle ore 19:00 sul Lungomare Harmine, all’incrocio con via del Palombaro, “Non c’è tempo per essere tristi” di Licia Fertz ed Emanuele Elo Usai, edito da Deagostini.

Per i più giovani due gli appuntamenti con storie e avventure a loro dedicate:

Giovedì 5 agosto alle ore 19:00 sul Lungomare Harmine, all’incrocio con via del Palombaro, il giornalista Maurizio Crema presenta “Naviganti di frodo” edito da Risfoglia.

Giovedì 26 agosto alle ore 21:00 al Centro servizi di Via Tevere a Montalto Marina, Marzia Viola presenta “Il viaggio intergalattico di Filù Filù” edito da Arbatros.

