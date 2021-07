Ponte della Scafa chiuso per un incidente: traffico da Ostia per Fiumicino in tilt

Fiumicino – Incidente sul ponte della Scafa nel pomeriggio di oggi. Un’auto, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, è rimasta coinvolta in un incidente bloccando il traffico.

Al momento il ponte è chiuso per consentire i rilievi utili a stabilire la dinamica dell’incidente, ma anche le cause e la rimozione dell’auto incidentata che si trova a centro della carreggiata impedendo la circolazione veicolare.

Il traffico è completamente bloccato. Si registrano notevoli difficoltà da parte degli automobilisti in viaggio da Ostia per Fiumicino.

(Il Faro online)