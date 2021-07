Roma – Intervento della Polizia Locale nella giornata di ieri in via del Frantoio, nel quartiere Tiburtino III, periferia est di Roma, dove decine di persone sono state sgomberate dai locali dell’ex Centro di accoglienza della Croce Rossa.

Le operazioni, che hanno visto impegnati agenti delle Unità SPE, GSSU, Pics e IV Gruppo Tiburtino, coordinati dal vicecomandante dottor Stefano Napoli, si sono concluse con il fermo di una trentina persone di nazionalità africana, tutte denunciate per occupazione abusiva. Pessime le condizioni igienico sanitarie riscontrate dagli operanti, che hanno trovato topi morti, blatte, sporcizia e rifiuti vari.

Terminato l’intervento di sgombero, una ditta incaricata dal Municipio ha iniziato i lavori per la messa in sicurezza dell’area. Tutti gli occupanti sono stati accompagnati presso gli uffici di foto-segnalamento del Comando Generale di via della Consolazione, dove sono stati avviati ulteriori accertamenti. Un uomo di 25 anni è stato tratto in arresto per resistenza, violenza e minacce a pubblico ufficiale. Sul posto presenti anche alcune unità della Polizia di Stato.

