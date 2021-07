Roma, stanco di aspettare il tampone minaccia i sanitari: denunciato paziente… impaziente

Roma – Nella tarda serata di ieri, mercoledì 21 luglio, un uomo di 44 anni, in attesa di ricovero in ospedale, stanco di attendere per il tampone Covid-19, necessario in questi casi prima di poter entrare nel reparto, ha minacciato un operatore sanitario.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile che, una volta calmati gli animi, hanno perquisito il paziente ”impaziente” e lo hanno trovato in possesso di un coltello con una lama di 8 centimetri. Per tale motivo, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per la minaccia all’incaricato di pubblico servizio e per il porto abusivo del coltello.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

