Spacca il vetro e rovista nell’auto: arrestata 45enne a Ostia

Ostia – La scorsa notte, a seguito di una segnalazione giunta al 112, i Carabinieri della Stazione di Ostia hanno arrestato una donna romana, di 45 anni, disoccupata e già sottoposta a misura cautelare, con l’accusa di furto aggravato.

I militari hanno bloccato la donna mentre stava frugando all’interno di una vettura parcheggiata in via Baffigo, ad Ostia, dopo averne infranto il finestrino posteriore. A seguito della perquisizione personale, i militari hanno rinvenuto e sequestrato alcuni attrezzi da scasso.

Accompagnata in caserma, dopo l’arresto è stata trattenuta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

