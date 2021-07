Tragedia a Fiumicino: ha un malore in spiaggia e muore

Fiumicino – Tragedia in spiaggia a Fiumicino, dove un uomo, probabilmente a seguito di un malore, è deceduto sull’arenile. Il fatto è avvenuto intorno alle ore 17 di giovedì 22 luglio 2021, in uno stabilimento balneare sul lungomare della Salute. Nonostante i soccorsi tempestivi, l’uomo non ce l’ha fatta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della Polizia Locale per gli accertamenti di rito.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino