Vela juniores, Alessandra Dubbini oro mondiale nel 470 mixed: “Che impresa!”

Sanremo – Netta l’affermazione dell’equipaggio formato dalla gialloverde Alessandra Dubbini (Fiamme Gialle), in coppia con Marco Gradoni (Tognazzi Marine Village), che ha dominato per l’intera serie di regate nella nuova categoria mixed, designata per le prossime Olimpiadi di Parigi 2024.

Con quattro vittorie e due secondi nei parziali, il forte equipaggio italiano ha potuto controllare il resto della flotta (ben 42 partecipanti), tenendo sempre a debita distanza gli inseguitori. Concludono infatti con ben 22 punti di vantaggio sui secondi classificati.

Sul podio con loro, gli israeliani Sade-Lasry in seconda posizione e i francesi Pacaud-De Gennes, terzi. La soddisfazione per la Dubbini è grande soprattutto per la costanza dimostrata in tutte le condizioni meteo-marine in cui si sono disputate le 11 prove: “Siamo riusciti finalmente nell’impresa. Ci siamo confrontati con molti team juniores, sperimentato i vari tipi di pompaggio in base ai limiti di vento e alle andature, ci siamo messi alla prova e siamo soddisfatti. A parte la prima prova che ci ha tenuto sulle spine per tutto il Mondiale, siamo riusciti a emergere facendo sempre buoni piazzamenti e questo ci ha permesso di arrivare alla Medal Race con una certa tranquillità e correre un’ottima finale. Siamo contentissimi, ora ci sarà l’Europeo Juniores e poi si inizierà a giocare con i grandi, il prima possibile!”

Vincere dominando è sicuramente una grande iniezione di fiducia per il giovane equipaggio già proiettato verso il Campionato Europeo juniores, che si svolgerà dal 24 al 31 luglio, nelle acque nel Golfo di e Gaeta.

(foto@GianfrancoMarongiu/470class)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport