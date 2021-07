Sabato e domenica prossimi secondo weekend del Visit Grottaferrata Tour, dalle 10 alle 18 sarà attiva la Navetta gratuita che porterà i visitatori nei luoghi d’interesse culturale, paesaggistico ed enogastronomico della nostra meravigliosa città. All’accoglienza in Piazzale San Nilo troverete i volontari della Proloco , sarà possibile ricevere tutte le info e prenotare i posti sulla navetta, per maggiori dettagli contattare il numero: 3519797212

L’associazione Vignaioli in Grottaferrata, in collaborazione con la Città di Grottaferrata e Visit Grottaferrata, vi aspetta per un nuovo appuntamento di “Vigne, Oliveti e Cucine Aperte” del 24 e 25 luglio, dalle ore 10 alle ore 19.00.

Il link all’evento: https://fb.me/e/2ouUb40y0

Potrete degustare vini e oli evo di grande qualità, visitare i vigneti, gli oliveti e le cantine in compagnia dei produttori, per ascoltarne direttamente la storia e la filosofia produttiva.

Agricoltura Capodarco, Castel de Paolis, Emanuele Ranchella, Gabriele Magno e Villa Cavalletti, apriranno i propri vigneti e uliveti a turisti enogastronomici, wine lovers, olive oil lovers, operatori del settore e a chiunque abbia voglia di vivere una bella esperienza, in un ambiente naturale e storico unico.

Le visite e le degustazioni, abbinate a prodotti gastronomici locali, avranno un costo di 15 euro per persona.

Sarà possibile anche consumare un pranzo tipico, presso le due aziende qui di seguito riportate, che vi chiediamo di contattare direttamente per effettuare prenotazione obbligatoria:

– Agricoltura Capodarco – e-mail: contatti@agricolturacapodarco.it ; tel. Tel. 06 9413492

– Castel De Paolis – info@casteldepaolis.com – Cell e Whatsupp 335 562 7667.

Vi riserveremo un’ulteriore sorpresa, una novità assoluta che siamo sicuri interesserà tanti appassionati:

Un tour in e-bike con partenza dal parcheggio dalla Piazza del Mercato, con il quale potrete raggiungere i vignaioli.

(Il Faro online)